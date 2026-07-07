Denk mee over busverbindingen Eindhoven-west

Er wordt onderzocht hoe het busvervoer aan de westkant van Eindhoven kan worden verbeterd. Iedereen uit de regio kan tot en met 19 juli ideeën en suggesties aandragen via een digitale participatiepagina.

Gevonden voor jou

De westkant van Eindhoven, met gebieden als Best, Oirschot en Veldhoven, staat centraal in een onderzoek naar betere busverbindingen. Dit gebeurt binnen de Regionale Verkenning Brainportlijnen, waarin gekeken wordt hoe woonwijken, werklocaties en economische bestemmingen in de toekomst goed bereikbaar blijven.

De verkenning loopt tot begin 2027 en richt zich op het verbeteren van het openbaar vervoer in deze regio. Bewoners en werknemers worden actief betrokken en kunnen via een speciale website hun mening geven. Daarbij kunnen zij suggesties doen voor nieuwe busroutes of plekken voor bushaltes.

Inbreng tot 19 juli

Tot en met 19 juli kunnen inwoners en andere betrokkenen hun ideeën delen. De digitale participatiepagina biedt ruimte om aandachtspunten en suggesties in te dienen. Deze input wordt gebruikt om de plannen verder te ontwikkelen.

Bij het project werken de provincie Noord-Brabant, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Metropoolregio Eindhoven en de gemeenten Best, Oirschot, Eindhoven en Veldhoven samen. Via de website van Open Eindhoven is meer actuele informatie te vinden over de voortgang van de verkenning.