Valkenswaard onder toezicht om opvang asielzoekers

De gemeente Valkenswaard staat onder toezicht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid omdat er nog geen asielzoekers worden opgevangen. Het gaat om een verplichting uit de Spreidingswet, waarbij Valkenswaard 103 asielzoekers moet huisvesten. De gemeente onderzoekt opvangmogelijkheden voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen, maar een locatie is nog niet definitief gekozen.

Gevonden voor jou

Volgens de Spreidingswet is Valkenswaard verplicht 103 asielzoekers te huisvesten. Tot nu toe voldoet de gemeente daar niet aan, waardoor het ministerie extra toezicht instelt. Op maandag 6 juli ontving Valkenswaard hierover een officiële brief. Binnenkort wordt er een gesprek georganiseerd tussen het ministerie en de gemeente.

Valkenswaard wil specifiek kleinschalige opvang bieden aan alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’ers). De gemeenteraad heeft hiervoor kaders vastgesteld: maximaal veertig jongeren per locatie en gebruik van bestaand leegstaand vastgoed. Het proces om een geschikte plek te vinden verloopt echter moeizaam. Veiligheid, leefbaarheid en draagvlak zijn belangrijke factoren die zorgvuldig moeten worden afgestemd.

Momenteel onderzoekt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de mogelijkheden voor opvang aan de Leenderweg 200-202. Hierover voert de gemeente al gesprekken met omwonenden en betrokkenen. Na de zomer wordt meer duidelijkheid verwacht over de haalbaarheid van deze locatie. Een definitief besluit zal daarna door het college worden genomen.

Meer dan huisvesting

De opvang van AMV’ers draait niet alleen om woonruimte. Valkenswaard wil intensieve begeleiding, onderwijsvoorzieningen, gespecialiseerde zorg en aandacht voor dagstructuur bieden. Ook voogdij, veiligheid en leefbaarheid spelen een grote rol. De gemeente werkt samen met het COA om dit zorgvuldig uit te werken.

Ondanks het actieve toezicht benadrukt Valkenswaard dat de aanpak van de opvangopgave zorgvuldig en met overleg gebeurt. Sinds 2024 heeft de gemeente diverse gesprekken en omgevingsdialogen georganiseerd. Er is zelfs een intentieovereenkomst gesloten met het COA voor verdere samenwerking.

Andere opvangtaken

Naast de opvang van minderjarige asielzoekers vangt Valkenswaard ook Oekraïense ontheemden op. Momenteel biedt de gemeente onderdak aan honderd Oekraïners. Daarnaast voldoet Valkenswaard aan haar taakstelling voor de huisvesting van statushouders.