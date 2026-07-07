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Gewitoitnoitnie: Rabauw brouwt witbier speciaal voor Dag van de Zachte G
Vandaag om 16:22 • Aangepast vandaag om 16:40
Brouwerij Rabauw heeft speciaal voor de Dag van de Zachte G een witbiertje gebrouwen: 'Gewitoitnoitnie'. Een witbiertje met de toepasselijke tekst: 'Ge wittet oit noit nie, hoe 't lupt. Wa ge wel wit is da 'n gruwelijk kou bierke op z'n tijd noit mis is.'
De brouwerij heeft speciaal vijfhonderd blikjes van dit witbier gebrouwen. Zojuist werd er op het Ridderplein speciaal geproost op de Dag van de Zachte G, met dit biertje. En bekijk vooral het etiket, als je hem een keer in handen krijgt. Met alleen maar Brabantse invloeden natuurlijk.
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