Twee mannen aangehouden na steek- en vechtpartij in Best
Na een steek- en vechtpartij aan de Kerkstraat in Best heeft de politie twee mannen uit Best aangehouden. Het gaat om een 24-jarige en een 21-jarige man, zo is dinsdagmidda gbekendgemaakt De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.
Bij de steekpartij raakten maandagnacht een 56-jarige en een 24-jarige man gewond. Volgens de politie ging aan de steek- en vechtpartij een ruzie tussen de twee vooraf.
Daarbij liep de 56-jarige man een steekwond op. De 24-jarige man raakte gewond aan zijn hoofd. Beide slachtoffers zijn in het ziekenhuis behandeld.
De politie kreeg rond middernacht een melding van de vechtpartij. Toen agenten arriveerden, hielden omstanders de 24-jarige man al onder controle.
Tweede aanhouding
Tijdens de aanhouding van de 24-jarige verdachte gebeurde nog iets opvallends. Volgens de politie zou een andere man de verdachte hebben geschopt terwijl hij op de grond lag.
Daarop hielden agenten ook deze man aan. Het gaat om een 21-jarige inwoner van Best. Hij zit nog vast en wordt verhoord.
De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Onder meer wordt gekeken naar de aanleiding van de ruzie en welke rol de betrokkenen daarbij hebben gespeeld.