Twee mannen aangehouden na steek- en vechtpartij in Best

Na een steek- en vechtpartij aan de Kerkstraat in Best heeft de politie twee mannen uit Best aangehouden. Het gaat om een 24-jarige en een 21-jarige man, zo is dinsdagmidda gbekendgemaakt De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

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Bij de steekpartij raakten maandagnacht een 56-jarige en een 24-jarige man gewond. Volgens de politie ging aan de steek- en vechtpartij een ruzie tussen de twee vooraf. Daarbij liep de 56-jarige man een steekwond op. De 24-jarige man raakte gewond aan zijn hoofd. Beide slachtoffers zijn in het ziekenhuis behandeld.