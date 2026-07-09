'Tommy was een begrip', muziekfanaten blikken terug op iconische platenzaak

Op zondagochtend elf uur zit de bar van bruine buurtkroeg de Troubadour in Tilburg al aardig vol. De een aan de koffie, de ander aan een eerste biertje. Aan de pooltafel zitten André van den Boogaart, Marco van Lieshout en Norbert Izeboud klaar voor "Die Zondagochtendshow", een live radioshow gevuld met de meest uiteenlopende muziek. En waar de inspiratie voor die muziek vandaan komt? Juist, platenzaak Tommy.

Voor de muziekliefhebber die sinds de jaren 70 zijn eerste plaatjes kocht, is Tommy een begrip. Je vond er muziek die je bij andere platenzaken, zoals Van Leest en de V&D, niet tegenkwam. "Tommy is voor veel mensen jeugdsentiment", zegt Marco. "Maar het was ook een van de bekendste platenzaken van Nederland. Van heinde en ver kwamen ze hier plaatjes zoeken." Dat beeld herkent ook Norbert, die tien jaar ouder is dan zijn twee compagnons. "Tommy was een begrip in Zuid-Nederland en België. Als je ergens was en je praatte over muziek, dan kwam je op Tommy. Dan zeiden ze: ah, je komt uit Tilburg." Ook mensen buiten de stad kwamen naar Tommy, en dat gold ook voor André. "Ik kwam altijd met de bus vanuit Baarle-Nassau. Toen ik voor het eerst in de platenzaak kwam, wist ik meteen dat dit de plek was waar ik moest zijn."

“Dan kwam ik thuis met twee elpees, maar zonder broek.”

De moeder van André ging niet altijd akkoord met zijn muzikale aankopen. "Ik moest altijd smoesjes verzinnen, bijvoorbeeld dat ik een spijkerbroek nodig had voor het feest van ome Jan. Maar dan kwam ik thuis met twee elpees en zonder broek", lacht hij. Ook Norbert had al snel door dat Tommy de 'place to be' was. "Ik hield als jongere al van disco, soul en funk. Dat wisten de medewerkers op den duur ook. Zodra ik binnenkwam, kreeg ik al tips van ze. Die ging je dan luisteren natuurlijk, want je wilde er ook een beetje bij horen. De mannen die bij Tommy werkten, werden verafgood."

Rockopera en boek over Tommy Er komt een boek en een rockopera over de iconische platenzaak Tommy. Initiatiefnemer en stadshoogleraar Ton Wilthagen laat weten dat er in juli 2027 een rauwe rockopera komt in poppodium 013, die verleden en heden verbindt. Met vette muziek welteverstaan, want het gaat natuurlijk om een platenzaak. Tommy Tilburg zoekt daarvoor nog talent, van Generation X tot Gen Z. Liefhebbers van new wave en punk, maar ook van rap en hiphop. Repetities beginnen op 28 september. Wie wil meedoen aan de audities voor Tommy (op 19 en 20 september), kan een mail sturen naar [email protected].

Met enige regelmaat kwam Norbert bij Tommy een kijkje nemen in de bakken vol met alternatieve muziek. "Dan moest ik eigenlijk naar de supermarkt, maar liep ik even langs Tommy en had ik opeens nog maar geld voor een half brood en wat beleg", lacht hij. "Het was maar goed dat ik een bijbaan had." Niet alleen de sfeer die in de platenzaak van Peter Luiten hing of de bijzondere platen die je er kon kopen, maakten de plek bijzonder. "De tasjes van Tommy waren een statussymbool", vertelt Marco. "Die moest je om je zadel van je fiets hebben zitten, anders telde je niet mee. Ze werden er heel vaak afgejat."

“Als iemand jarig is en ik een plaat geef, gaat hij in zo’n geel tasje.”