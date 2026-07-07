Twee keer in de top 10 van de Brabantse Top 100: René Schuurmans doet het

René Schuurmans is dinsdagmiddag te gast op de radio tijdens de Brabantse Top 100. En dat is niet zomaar: hij heeft maar liefst twee noteringen in de top 10 van de lijst: Laat de zon in je hart en Bij ons in Brabant.

"Ik ben 1000 procent Brabander." En wat betekent dat voor Schuurmans? "Voor mij ben je aan Brabander als je van gezelligheid houdt en Nederlandstalige muziek", zegt de zanger lachend. Natuurlijk heeft hij de voor hem kenmerkende witte bloes aan. En veel mensen willen met hem op de foto. "Wanneer ben je Brabander? Dat zit in je lijf. Ik zou niet in een andere provincie kunnen aarden, wel in een ander land", aldus René, die regelmatig in Curaçao te vinden is.

"Daar haal je de Brabanders er ook wel uit. Ik weet niet was het precies is, maar die pik ik er altijd wel uit." Overigens is René Schuurmans niet de enige artiest die twee keer in de top 10 staat. Deze eer valt ook ten deel aan Gerard van Maasakkers. Alles over de Dag van de Zachte G volg je in ons liveblog. Alle artikelen over de Dag van de Zachte G vind je op onze themapagina.