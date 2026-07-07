A58 urenlang dicht na ernstig ongeluk met twee gewonden

Bij een ernstig ongeluk op de A58 bij Roosendaal zijn dinsdagmiddag twee mensen gewond geraakt. Eén van hen is er ernstig aan toe. De snelweg richting Breda was urenlang dicht.

Het ongeluk gebeurde dinsdagmiddag op de A58 richting Breda, vlak voor knooppunt De Stok. Meerdere hulpdiensten rukten uit, waaronder de brandweer en een traumahelikopter.

Over de identiteit van de slachtoffers heeft de politie niets bekendgemaakt.

Door de ernst van het ongeluk is de snelweg volledig afgesloten. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Ook Rijkswaterstaat doet uitgebreid onderzoek op de weg.

Omleiding

Eerder verwachtte Rijkswaterstaat dat de A58 tot zeker negen uur 's avonds dicht zou blijven voor onderzoek en bergingswerkzaamheden. De weg kon uiteindelijk al iets voor zeven uur weer open.

Verkeer richting Breda werd tijdens de afsluiting vanaf knooppunt Zoomland omgeleid via de A4, A59, A17 en A16. Dat zorgde voor vertraging op de omliggende wegen.