Lars van Bokhoven dankt plek in Brabantse Top 100 aan jonge fans, denkt hij

Lars van Bokhoven debuteert dit jaar met liefst twee nummers in de Brabantse Top 100. De Lieshoutse zanger vierde maandag zijn tweeëntwintigste verjaardag. Lars is bovendien nog relatief onbekend, dus hoe heeft hij het voor elkaar gekregen om in de Top 100 te komen?

"Ik denk dat ik die plekken veroverd heb doordat ik mijn jonge fans aan het stemmen heb gekregen. Of ik een voordeel heb als zanger dat ik uit Brabant kom? Ik denk dat je altijd een voordeel hebt als je uit Brabant komt. Ik denk dat als je naar mijn muziek luistert, dan hoor je wel een zachte G, maar het is gewoon hartstikke Nederlands."

Het is dinsdag natuurlijk ook de Dag van de Zachte G, waarvan de Top 100 slechts een onderdeel is. Ook Lars gebruikt wel eens het Brabantse dialect in zijn nummers. "Niet in een nummer dat net uit is, maar wel in een ander. Ik heb een nummer en daar komt 'ons mam' in voor."

Van Bokhoven staat in de Brabantse Top 100 met de nummers 'Meisje uit de stad' (plek 41) en 'Als ik jou maar heb' (plek 60).

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