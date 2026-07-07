Oud-wethouder Frans Cuijpers uit Heeze-Leende overleden

Frans Cuijpers, oud-wethouder en gemeenteraadslid van Heeze-Leende, is overleden. Hij vervulde van 2015 tot 2018 het wethoudersambt en was sinds 2010 actief voor de VVD. Cuijpers werd gewaardeerd om zijn enthousiasme en inzet voor de gemeenschap.

Gevonden voor jou

Frans Cuijpers, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, heeft zich jarenlang ingezet voor de gemeente Heeze-Leende. Hij begon in 2010 als raadslid voor de VVD en bekleedde van 2015 tot 2018 de functie van wethouder. In 2020 nam hij afscheid van de lokale politiek.

Cuijpers stond bekend om zijn betrokkenheid bij bestuurs- en vrijwilligerswerk. Zijn enthousiasme en toewijding maakten hem een graag geziene persoon binnen de gemeenschap. Hij werd alom gewaardeerd voor zijn bijdrage aan de gemeente.

Rouw in Heeze-Leende

Het nieuws van zijn overlijden brengt veel verdriet in Heeze-Leende. De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de medewerkers van de gemeente hebben hun medeleven betuigd. Ze spreken met respect over zijn werk en de impact die hij heeft gehad.

De nabestaanden, waaronder zijn echtgenote Kitty, kinderen en kleinkinderen, worden veel sterkte toegewenst met het verwerken van dit verlies. Het overlijden van Frans Cuijpers laat een grote leegte achter in de gemeenschap.