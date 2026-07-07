WiSH Outdoor in Lieshout: verloren spullen melden bij gemeente

Bezoekers van WiSH Outdoor kunnen verloren spullen aanmelden bij de gemeente Laarbeek. Het festival in Lieshout is succesvol afgesloten en gevonden spullen worden donderdag en vrijdag overgedragen aan de gemeente.

Gevonden voor jou

Het jaarlijkse WiSH Outdoor festival in Lieshout is afgelopen en volgens de organisatie was het een geslaagde editie. Maar voor wie iets is kwijtgeraakt tijdens het evenement, is er een oplossing.

De gemeente Laarbeek heeft een systeem opgezet om verloren spullen te registreren. Bezoekers kunnen hun verloren items via de website van de gemeente aanmelden. Dit biedt een kans om persoonlijke bezittingen terug te vinden.

Overdracht van gevonden spullen

De organisatie van WiSH Outdoor zal op donderdag 9 juli en vrijdag 10 juli alle gevonden voorwerpen aan de gemeente overdragen. Zodra er een match is tussen een gevonden item en een melding, wordt de eigenaar zo snel mogelijk geïnformeerd.

WiSH Outdoor trekt jaarlijks veel bezoekers, waardoor het niet ongebruikelijk is dat spullen verloren gaan. Dankzij de samenwerking met de gemeente kunnen deze bezittingen wellicht weer bij de rechtmatige eigenaar terechtkomen.