Dwight Lodeweges blijft verbonden aan RKC Waalwijk

Dwight Lodeweges blijft ook komend seizoen verbonden aan RKC Waalwijk als klankbord voor de technische staf.

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Dwight Lodeweges zal zijn kennis en ervaring wederom inzetten om de technische staf van RKC Waalwijk te ondersteunen. Hoofdtrainer Sander Duits is enthousiast over de voortzetting van deze samenwerking. Volgens Duits helpt Lodeweges met zijn ervaring en frisse blik om de trainers verder te ontwikkelen en de werkwijze van het team te optimaliseren.

De voormalig trainer is sinds vorig seizoen betrokken bij de club en kijkt zelf ook uit naar een nieuw jaar in Waalwijk. Hij benadrukt het plezier dat hij beleeft aan het delen van zijn kennis en het ondersteunen van de staf. Lodeweges voelt zich naar eigen zeggen thuis bij de Geelblauwen en ziet deze rol als een waardevolle manier om bij te dragen.

Blijvende ondersteuning

Door de voortzetting van zijn rol als klankbord blijft Lodeweges een belangrijke schakel voor het technische team. Zijn vermogen om de juiste vragen te stellen en met een frisse blik naar de processen te kijken, wordt door de staf als onmisbaar ervaren. Dit maakt hem een waardevolle toevoeging aan het team in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

RKC Waalwijk hoopt met de steun van Lodeweges de komende voetbaljaargang wederom stappen te zetten. De club werkt momenteel hard aan de voorbereiding en kijkt uit naar de start van het nieuwe Eredivisieseizoen.