PSV-ster Nina Nijstad vertrekt naar Portland Thorns

Nina Nijstad (23) verruilt PSV per direct voor Portland Thorns, een topclub in de Verenigde Staten. De middenvelder had een contract tot 2028, maar dat is afgekocht door de Amerikanen. Nijstad speelde drie seizoenen voor PSV en hielp mee aan de historische landstitel.

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De overstap naar Portland Thorns betekent een nieuwe stap in de carrière van Nijstad. De Amerikaanse club komt uit in de National Women's Soccer League (NWSL), een van de sterkste competities voor vrouwenvoetbal wereldwijd. De middenvelder is nog in afwachting van haar werkvergunning voordat ze in actie kan komen. Ondertussen staat Portland op de tweede plek in de competitie.

Nina Nijstad speelde de afgelopen drie jaar bij PSV en was een belangrijke kracht in het team. Ze kwam over van sc Heerenveen en speelde 87 wedstrijden voor de Eindhovense club. Daarin scoorde ze 21 keer en gaf ze 18 assists. Haar prestaties leverden haar ook een plek op in het Nederlands elftal, waar ze in 2024 debuteerde. Vorig seizoen was Nijstad betrokken bij alle eredivisiewedstrijden en hielp ze PSV naar de eerste landstitel in de clubgeschiedenis.

Van talent tot kampioen

PSV laat weten trots te zijn op de ontwikkeling van Nijstad. Volgens de club is zij een voorbeeld van hoe jonge talenten zich kunnen ontwikkelen tot sleutelspelers. Technisch Manager Myrthe Kemper-Moorrees benadrukt dat Nijstad een grote rol heeft gespeeld bij het behalen van de landstitel. "Ze blijft voor altijd verbonden aan dat historische moment," aldus Kemper-Moorrees.

Met haar vertrek naar Portland Thorns kiest Nijstad voor een avontuur aan de andere kant van de wereld. De middenvelder zelf spreekt van een sprong in het diepe, maar kijkt vol vertrouwen naar de toekomst. "PSV zal altijd een speciale plek in mijn hart hebben," zegt ze. De club wenst haar veel succes in Amerika.