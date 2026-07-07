Brabant van Guus Meeuwis opnieuw op 1: 'Allermooiste vorm van erkenning'

Natuurlijk, zou je bijna zeggen, staat 'Brabant' van Guus Meeuwis op 1 in de Brabantse Top 100. Dj Ronny Balk belt met de ras-Brabantse zanger. Wat Guus ervan vindt dat hij weer op 1 staat? "Hartstikke leuk, iedere keer weer. Dat is de allermooiste vorm van erkenning."

Het nummer Brabant is een regelrechte klassieker geworden die niet mag ontbreken op de Dag van de Zachte G. Wat is volgens hem de kracht van het liedje? "Het appelleert aan bijna ieders gevoel om je hier thuis te voelen. Ik moet hem ook altijd en overal spelen en mag hem niet overslaan. Ook als ik buiten Brabant speel. het fijne is dat het omarmt wordt, dat maakt het extra speciaal."

Guus staat met Brabant al zes jaar op 1, voor Gerard van Maasakkers die dit jaar op 2 en 3 staat. Wie zou Guus zelf op 1 zetten, was Brabant nooit gemaakt? "Gerard van Maasakkers, die mag doorschuiven van mij. Ik vind het echt prachtig wat hij maakt. Ik zag hem voor het eerst toen ik 7 jaar was, in Lieshout en heb het altijd prachtig gevonden."

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