Advertentie
Drie auto's botsen op A17 bij Roosendaal, bestuurster raakt gewond
Vandaag om 18:15 • Aangepast vandaag om 18:47
Drie auto's zijn dinsdagmiddag op elkaar gebotst op de A17 bij Roosendaal. Daarbij raakte een bestuurster gewond. Door het ongeluk moest één rijstrook worden afgesloten.
De gewonde vrouw is behandeld door het ambulancepersoneel. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is niet bekend.
File door ongeluk
Door het ongeluk werd één rijstrook afgesloten. Dat zorgde voor verkeershinder en een korte file op de A17 richting Moerdijk. De auto's raakten dusdanig beschadigd, dat ze moesten worden afgevoerd door een berger.
De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.
Advertentie
Advertentie