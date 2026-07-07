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Drie auto's botsen op A17 bij Roosendaal, bestuurster raakt gewond

Vandaag om 18:15 • Aangepast vandaag om 18:47
Gewonde bij kop-staartbotsing op A17 bij Roosendaal (foto: Christian Traets / Persbureau Heitink).
Gewonde bij kop-staartbotsing op A17 bij Roosendaal (foto: Christian Traets / Persbureau Heitink).

Drie auto's zijn dinsdagmiddag op elkaar gebotst op de A17 bij Roosendaal. Daarbij raakte een bestuurster gewond. Door het ongeluk moest één rijstrook worden afgesloten.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De gewonde vrouw is behandeld door het ambulancepersoneel. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is niet bekend.

File door ongeluk
Door het ongeluk werd één rijstrook afgesloten. Dat zorgde voor verkeershinder en een korte file op de A17 richting Moerdijk. De auto's raakten dusdanig beschadigd, dat ze moesten worden afgevoerd door een berger. 

De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

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