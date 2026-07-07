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Motorrijder gewond bij botsing met auto in Breda
Vandaag om 18:27 • Aangepast vandaag om 18:45
Een motorrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Zwijnsbergenstraat in Breda. De motor kwam daar in botsing met een auto.
De gewonde motorrijder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend.
De bestuurder van de auto en een inzittende kwamen er zonder verwondingen vanaf.
Onderzoek
De Zwijnsbergenstraat werd na het ongeluk tijdelijk afgesloten. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding.
Hoe de motor en de auto met elkaar in botsing konden komen, is nog niet bekend.
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