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Motorrijder gewond bij botsing met auto in Breda

Vandaag om 18:27 • Aangepast vandaag om 18:45
Motorrijder gewond bij aanrijding met auto in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
Motorrijder gewond bij aanrijding met auto in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

Een motorrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Zwijnsbergenstraat in Breda. De motor kwam daar in botsing met een auto.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De gewonde motorrijder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend.

De bestuurder van de auto en een inzittende kwamen er zonder verwondingen vanaf.

Onderzoek
De Zwijnsbergenstraat werd na het ongeluk tijdelijk afgesloten. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding.

Hoe de motor en de auto met elkaar in botsing konden komen, is nog niet bekend.

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