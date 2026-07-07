Evan Frank nieuwe gemeentesecretaris Boekel

Evan Frank wordt per 1 september 2026 gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Boekel. Hij volgt Jo Marcic op, die na 18 jaar afscheid neemt van zijn functie.

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Evan Frank, 52 jaar, heeft ruime ervaring in leidinggeven en beleidsontwikkeling. Hij werkt momenteel als directeur bij het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost. Eerder vervulde hij diverse functies bij de gemeente Eindhoven, waar hij zich bezighield met strategie en veiligheidsbeleid.

De gemeente Boekel is enthousiast over de komst van Frank. Burgemeester Van den Elsen noemt hem een ervaren en daadkrachtige directeur met een heldere visie op dienstverlening en samenwerking. Ook Frank kijkt uit naar zijn nieuwe rol en benadrukt zijn ambitie om samen met het team en bestuur verder te bouwen aan de toekomst van Boekel.

Wat doet een gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris leidt de ambtelijke organisatie en is de hoogste ambtenaar binnen de gemeente. Hij adviseert het college van burgemeester en wethouders en zorgt voor de uitvoering van gemeentelijk beleid.

Jo Marcic neemt na ruim 18 jaar afscheid van zijn functie. Frank begint op 1 september als zijn opvolger.