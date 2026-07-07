Gratis PodTrip brengt verhalen Huize Padua tot leven

De nieuwe GPS-audiotour ‘Landgoed Huize Padua’ is gelanceerd. Wandelend door het terrein in Boekel hoor je via een gratis app verhalen en geschiedenis tot leven komen.

Gevonden voor jou

Op vrijdag 3 juli 2026 is de PodTrip ‘Landgoed Huize Padua’ officieel gelanceerd. Deze interactieve GPS-audiotour is een initiatief van Bestemming Noordoost-Brabant, in samenwerking met GGZ Oost Brabant, Waterschap Aa en Maas en de gemeente Boekel. De tour is tot stand gekomen met steun van NOVEX De Peel.

Een PodTrip is een audiotour waarbij je met oortjes of koptelefoon verhalen hoort over bijzondere plekken en gebeurtenissen. Het voelt alsof je door een audiotheater wandelt, waarbij de omgeving als decor dient. Met 3D-audio en geluidseffecten komen historische figuren en gebeurtenissen tot leven.

Bijzondere geschiedenis

De tour neemt je mee door de rijke historie van Huize Padua, die begon in 1742 toen de Broeders Penitenten De Kluis bouwden. Dit vormde de basis voor wat nu een landgoed is dat draait om zorg, ontmoeting en ontwikkeling. Verhalen van personages zoals Louise van der Peel en Dr. Ursul Antonius van ’t Pad geven inzicht in de veranderingen door de jaren heen.

Het script van de audiotour is geschreven door cabaretier en tekstschrijver Philip Walkate. Stemacteurs Peggy Vrijens, Marcel Hensema, Fred Meijer en Edna Kalb zorgen ervoor dat de historische verhalen en anekdotes tot leven komen. Door hun stemmen wordt duidelijk hoe de geestelijke gezondheidszorg en het landgoed zich hebben ontwikkeld.

Zelfstandig te volgen

De PodTrip is gratis beschikbaar via de app ‘Podtrips’, die te downloaden is in de Google Play Store en de App Store. De wandeling begint bij museum De Kluis aan de Kluisstraat 2 in Boekel.

Meer informatie over de route en de tour is te vinden op de website van Bestemming Noordoost-Brabant.