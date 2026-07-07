Milieustraat Someren tijdelijk gesloten voor herinrichting

De milieustraat in Someren sluit van maandag 17 augustus tot en met vrijdag 30 oktober 2026. Tijdens deze periode wordt het terrein volledig vernieuwd.

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Inwoners van Asten en Someren kunnen tijdens de sluiting hun afval wegbrengen naar de milieustraat in Deurne. Deze is te vinden aan de Indumastraat 3. Toegang is mogelijk met een milieupas van Asten of Someren, waarbij de gebruikelijke tarieven van deze gemeenten gelden.

De milieustraat in Someren krijgt een grondige opknapbeurt. Zo worden onder andere de riolering en verharding vernieuwd. Ook komen er nieuwe slagbomen en een verhoogd platform, wat het storten van afval in containers makkelijker maakt. Vanaf maandag 2 november 2026 is de vernieuwde locatie weer open.

Nieuw afsprakensysteem

Na de heropening wordt een afsprakensysteem ingevoerd om drukte te beperken. Bezoekers moeten vooraf een tijdslot reserveren via de Blink-app of de website www.mijnblink.nl. Wie geen online afspraak kan maken, kan telefonisch een tijdstip plannen via de klantenservice van Blink.

De vernieuwingen maken de milieustraat niet alleen toekomstbestendig, maar ook efficiënter voor inwoners. Het doel is om het gebruik sneller en overzichtelijker te maken, vooral tijdens drukke momenten.