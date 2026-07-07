Geen echtscheidingsspreekuur tijdens zomervakantie in Asten

Van 16 juli tot en met 13 augustus 2026 is er geen echtscheidingsspreekuur in Asten.

Gevonden voor jou

Het echtscheidingsspreekuur in Asten vervalt tijdelijk vanwege de zomervakantie. Vanaf donderdag 20 augustus 2026 kunnen inwoners weer terecht in gemeenschapshuis 't Kwartier. Het spreekuur vindt plaats van half vijf tot zes uur 's avonds.

Tijdens het spreekuur bieden een advocaat en een hulpverlener gratis advies en ondersteuning. Ze helpen bij vragen over scheidingsprocedures, financiën, kinderzorg en ouderschapsplannen. Een afspraak maken is niet nodig.

Gratis advies en hulp

Het echtscheidingsspreekuur is bedoeld voor inwoners die te maken hebben met relatieproblemen of een scheiding. Het advies is altijd kosteloos. Het doel is om praktische en juridische ondersteuning te bieden aan mensen die in deze moeilijke situatie verkeren.

Meer informatie over het spreekuur staat op de website van het sociaal team in Asten: www.sociaalteamasten.nl.