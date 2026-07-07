Bestuurder botst op drie bomen en belandt op kop in Wilbertoord

Een bestuurder is dinsdagavond met zijn auto tegen drie bomen gebotst en vervolgens op de kop tot stilstand gekomen in Wilbertoord.

De bestuurder is in een ambulance nagekeken. Vanwege de flinke klap is hij voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. De weg is tijdelijk afgesloten voor de afhandeling van het ongeval.