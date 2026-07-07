Twee neven blijven Tilburg Trappers trouw

Tilburg Trappers heeft de contracten van Justin van der Ven en Delaney Hessels verlengd. Beide aanvallers blijven ook komend seizoen onderdeel van de selectie. Met deze verlengingen kiest de club voor continuïteit en versterkt het zijn Tilburgse identiteit.

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De twee jonge spelers, Justin van der Ven en Delaney Hessels, hebben zich de afgelopen jaren bewezen als waardevolle krachten binnen het team. Van der Ven keerde twee seizoenen geleden terug naar Trappers na een periode in Duitsland. Hij viel op door zijn snelheid, creativiteit en scorend vermogen. Een blessure aan zijn bovenlichaam leek zijn seizoen vroegtijdig te beëindigen, maar hij herstelde sneller dan verwacht en speelde weer vanaf 10 april.

Delaney Hessels is een echte Tilburger en heeft de jeugdopleiding van Trappers doorlopen. Inmiddels is hij een vaste waarde binnen het Oberligateam. Met zijn sterke inzet, solide prestaties bij face-offs en groeiende rol in het team heeft hij zich ontwikkeld tot een betrouwbare speler. Tijdens de play-offs was Hessels een uitblinker met acht punten in twaalf wedstrijden.

Regionale binding

Een bijzonder detail is dat Van der Ven en Hessels naast teamgenoten ook familie zijn; ze zijn neven. Beide spelers begonnen op jonge leeftijd met ijshockey bij Trappers en hebben zich via de jeugdopleiding opgewerkt naar het eerste team. Ze zijn een voorbeeld van de kracht van de eigen opleiding en de sterke regionale band van de club.

Met deze contractverlengingen zet Trappers in op continuïteit en versterkt het zijn Tilburgse identiteit. De club werkt aan een ambitieuze selectie voor het nieuwe seizoen. Meer spelersnieuws wordt later deze week verwacht.