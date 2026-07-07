Scooter in beslag genomen na verkeersruzie en overtredingen in Helmond

Een verkeersruzie op de Engelseweg in Helmond heeft een scooterrijder (20) dinsdag flink wat problemen opgeleverd. De man zou na een discussie over voorrang hebben gedreigd een andere weggebruiker in elkaar te slaan.

Na de woordenwisseling ging de bestuurder ervandoor op zijn scooter. Agenten wisten hem later alsnog te vinden en controleerden het voertuig. Toen bleek al snel dat er meer aan de hand was.

De scooter was niet verzekerd en had een Wachten Op Keuren (WOK)-status. Dat betekent dat het voertuig niet de weg op mocht. Daarnaast reed de bestuurder volgens de politie ook te hard.

Voor de verschillende overtredingen kreeg de man processen-verbaal. De scooter is uiteindelijk in beslag genomen. Er is geen aangifte gedaan van de bedreiging.