Vader en zoon roeien van Zwitserland naar Nederland voor de paling

Ivo Leijten (50) uit Berlicum en zijn zoon Nils (18) gaan een grote uitdaging aan. Zondag stappen ze in een opblaasboot en varen ze van Zwitserland naar Nederland, voor een goed doel: het redden van de Europese paling.

De aal in het nauw Het gaat niet goed met de vissoort: de palingpopulatie is de afgelopen vijftig jaar met meer dan negentig procent afgenomen, meldt RAVON. De aal komt oorspronkelijk uit de Sargassozee in de Noord-Atlantische Oceaan en zwemt duizenden kilometers naar Europese rivieren en meren. Onderweg krijgt de vis te maken met sluizen, gemalen, waterkrachtcentrales, vervuiling en visserij, waardoor het aantal palingen volgens het onderzoeksinstituut sterk afneemt.

Die uitdaging gaan vader en zoon niet voor niets aan: ze willen geld inzamelen voor RAVON, een organisatie die onderzoek doet naar onder meer vissen. Ivo en Nils zetten zich in voor de Europese paling, een vis die eveneens een route over de Rijn aflegt.

Idee ontstond bij de Rijn Zo ontstond het idee om in een opblaasboot zeventien dagen lang gemiddeld vijftig kilometer per dag over de Rijn naar Nijmegen te roeien, goed voor een tocht van ruim 800 kilometer. Ook speelde iets anders mee in Ivo's hoofd: "Ik moet nog iets aparts gedaan hebben in mijn leven."

Ivo, opgegroeid in Berlicum, woont al achttien jaar in Zwitserland en wilde graag een onvergetelijk avontuur aangaan met zijn zoon. Daarnaast zocht hij iets wat Zwitserland met Nederland verbindt. "Dat is één ding: de Rijn", vertelt hij.

Ivo wil graag een steentje bijdragen aan de leefgebieden van de vis. Hij is zelf ook wel geïnteresseerd in de paling, vertelt hij. "Het is niet de mooiste vis, maar wel een aparte. Hij kan over het land van het ene water naar het andere water", zegt hij als voorbeeld. "Hij verdient eigenlijk meer dan dat 'ie een gladde aal wordt genoemd. En hij heeft het zwaar, dus we moeten hem een beetje helpen."

Dat helpen gebeurt door de lange vaartocht af te leggen en geld in te zamelen via donorbox.org/roeitocht. Het streefbedrag is tienduizend euro, waarvan ze al ruim 2500 euro binnen hebben.

Vertrek zondagochtend vanuit Flaach

Ivo en Nils vertrekken zondagochtend om negen uur vanaf Flaach, zo'n vijf kilometer van hun eigen woonplaats. Ze gaan het water op met een rubberboot. "Op twee vierkante meter zit je te werken. Iedereen is wel eens humeurig, en dat moet je toch doorkomen", zegt vader Ivo.

Het duo heeft al lange tijd geoefend voor de tocht. "De langste afstand die we geroeid hebben is 43 kilometer. Maar dat dan nog keer zeventien", zegt hij. Zijn ze dan wel goed genoeg voorbereid? "Het moet ook een beetje spannend blijven. Een beetje wilskracht moeten tonen." Bovendien: ook de paling moet doorzettingsvermogen tonen om die reis te maken.

Uitrusting en veiligheid onderweg

In de rubberboot ligt alles wat ze nodig hebben: een accu, koelbox, zonnepaneel en kookstel. Ook is er een tent aan boord, waar ze elke nacht in slapen, meestal op een camping, maar af en toe zetten ze de tent ook in het wild op.

Ze nemen elke dag de route goed door. Ivo weet dat het goed opletten is met stromingen in het water en met het weer. "Als het onweert, dan moeten we uitstappen. Bij echt slecht weer brengt een Uber ons naar de volgende halte."

Ondanks dat Ivo het ergens wel spannend vindt, kijkt hij enorm uit naar dit avontuur met zijn zoon. "Het leukste is om met elkaar per dag te bekijken hoe we de route doorkomen."