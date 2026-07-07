Verstopt katje zorgt voor bijzondere reddingsactie in Veldhoven

De brandweer heeft dinsdagavond aan de Burgemeester van Hoofflaan in Veldhoven alles uit de kast gehaald om een katje uit een auto te redden. Het dier zat verstopt in het motorcompartiment en was lange tijd onvindbaar.

Met water en perslucht probeerden de hulpdiensten het katje naar buiten te lokken, maar zonder succes. Uiteindelijk besloot de brandweer de auto gedeeltelijk te strippen om bij het dier te kunnen komen.

Katje bevrijd uit auto

Na een flinke zoektocht werd het katje alsnog gevonden. Het dier werd snel in een bench gezet, waarna de opgeluchte eigenaresse ermee vertrok.

Voor de eigenaar van de auto zat het werk er toen nog niet op. Die moest wachten tot de brandweer de losgehaalde onderdelen weer had teruggeschroefd.