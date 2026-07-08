Militaire oefening in gemeente Geertruidenberg aangekondigd

Van 20 tot en met 22 juli oefenen militairen in de gemeente Geertruidenberg, ook ’s nachts.

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In de periode van maandag 20 tot en met woensdag 22 juli voeren militairen oefeningen uit in de gemeente. Deze oefeningen vinden niet alleen overdag plaats, maar ook in de nachtelijke uren.

Tijdens de trainingsdagen kan er gebruik worden gemaakt van oefenmunitie. Dit zijn speciale munitietypes die geen gevaar opleveren, maar wel geluid maken dat lijkt op echte schoten. Inwoners kunnen daarom mogelijk geluidshinder ervaren.

Het is niet ongewoon dat militairen zichtbaar zijn tijdens deze dagen. Ze kunnen zich door verschillende delen van de gemeente verplaatsen als onderdeel van de training.

De oefeningen maken deel uit van reguliere militaire trainingen en zijn bedoeld om de vaardigheden van de militairen te verbeteren. De gemeente heeft voorafgaand aan de oefening informatie verstrekt om bewoners te informeren over mogelijke hinder.