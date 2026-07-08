Politie druk met dronken man, appjes en gladde banden

De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant is in de nacht van dinsdag op woensdag druk in de weer geweest met verschillende verkeersovertredingen. In het holst van de nacht troffen agenten dronken mensen in auto’s, bestuurders die ongegeneerd zaten te appen en auto’s zonder geldige apk.

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De avond begon al met een melding van een man die voor flink wat overlast zorgde op een parkeerplaats in Ulvenhout. Agenten besloten uit voorzorg poolshoogte te nemen en troffen daar een dronken man aan in zijn werkbusje. Omdat de man al aardig diep in het glaasje had gekeken, legden agenten hem een rijverbod op, om te voorkomen dat hij alsnog de weg op zou gaan. Appen en bekeuring op de mat

Even verderop zag de politie een man rijden die zijn best niet eens deed om te verbergen dat hij achter het stuur zat te appen, swipen en bellen. Agenten zagen dat hij zijn smartphone in zijn hand had en het scherm zelfs naar buiten draaide, in de richting van de politie. Eenmaal langs de kant zagen agenten bovendien dat een van de banden vrijwel glad was afgesleten en geen profiel meer had.

Daarmee was de avond nog niet voorbij. Verderop zagen agenten hoe een man op een kruising rechts afsloeg, terwijl dat daar verboden is. Ook bleken de achterlichten van zijn auto niet goed te werken. Ook deze bestuurder kan rekenen op een blauwe brief uit Leeuwarden. Verlopen apk en slingerende auto

n Nieuwendijk trof de politie daarnaast een auto met exportplaten die al ruim een week waren verlopen. Ook de apk van de grijze hatchback bleek al een paar dagen verlopen. Niet de bedoeling, stellen agenten op sociale media. Ook deze bestuurder kon met een bon op zak verder. Als afsluiter van de avond zagen agenten op de snelweg nog een auto flink over de rijbaan zwieren. De bestuurder trapte op de rem, stuurde terug naar de rijbaan en reed vervolgens langzaam richting de vluchtstrook. De agenten hielden de man staande, in de veronderstelling dat ook hij mogelijk te veel had gedronken. Na een blaastest bleek dat echter niet het geval. Volgens de man was hij bezig met de radio in zijn auto. Agenten sloten de drukke avond af met een duidelijk advies: "Laat je niet afleiden tijdens het rijden!"