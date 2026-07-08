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Bestuurders zonder rijbewijs en illegale fatbike gevonden bij controle Oss

Vandaag om 07:40 • Aangepast vandaag om 09:18
Archieffoto: politie.
Archieffoto: politie.

Bij een verkeerscontrole in Oss kwam de politie dinsdag onder andere drie bestuurders zonder rijbewijs en een illegale fatbike tegen. Dat schrijft de politie op Instagram. Ook zagen agenten een snorfiets die te hard reed en een bromfiets in zeer slechte staat.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Al deze overtredingen werden binnen een uur tijd geconstateerd. De bestuurder van de illegale fatbike was eerder al eens gewaarschuwd, waarna de politie het voertuig dit keer daadwerkelijk in beslag nam.

Snorfiets en bromfiets van de weg gehaald
De snorfiets die te hard reed en de bromfiets in slechte staat kregen beide een zogeheten WOK-melding. Een voertuig met zo'n melding mag niet meer de weg op, totdat het is gekeurd door de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer).

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