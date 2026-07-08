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Flinke vertraging op A58 door vrachtwagen met bandenpech

Vandaag om 07:59 • Aangepast vandaag om 09:16
(foto: ANP).
(foto: ANP).

Een vrachtwagen met bandenpech zorgde woensdagochtend voor flinke vertraging op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Rond acht uur moest het verkeer rekening houden met ruim drie kwartier vertraging richting Tilburg. De rechterrijstrook was afgesloten. 

Rond kwart over acht was de weg weer open en was de vertraging afgenomen. De vrachtwagen kwam stil te staan tussen Best en Moergestel.

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