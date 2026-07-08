Meierijstad behaalt opnieuw keurmerk sociaal ondernemen

Meierijstad heeft opnieuw het hoogste PSO-keurmerk behaald. Daarmee toont de gemeente aan dat zij zich sterk maakt voor werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en voor sociale inkoop.

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De PSO-prestatieladder, ontwikkeld door onderzoeksinstituut TNO, meet hoe sociaal organisaties ondernemen. Meierijstad heeft wederom trede 3, het hoogste niveau, bereikt. Dit keurmerk wordt iedere twee jaar opnieuw getoetst en is de landelijke norm voor inclusief werkgeverschap.

Organisaties met een PSO-certificaat bieden werkplekken aan mensen die extra steun nodig hebben om aan de slag te gaan. Daarnaast stimuleren zij leveranciers om ook sociaal te ondernemen, bijvoorbeeld door producten en diensten af te nemen van sociale werkbedrijven. Dit wordt ketenstimulering genoemd.

Voorbeeld voor andere werkgevers

Volgens Marieke van den Boogaart, coördinator Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij de gemeente Meierijstad, is sociaal ondernemen een vaste werkwijze binnen de gemeente. Door vacatures en talent anders te benaderen, worden meer mensen succesvol aan het werk geholpen. Van den Boogaart hoopt dat dit werkgevers inspireert om hetzelfde te doen.

Werkgevers in Meierijstad kunnen via PIM Werkt ondersteuning krijgen bij het behalen van een PSO-certificaat. Momenteel loopt een voucheractie waarbij zij voor 500 euro begeleiding van een expert kunnen krijgen. Deze actie helpt bedrijven om sociaal ondernemen praktisch in te voeren.

Meer informatie over sociaal ondernemen in Meierijstad is beschikbaar via de gemeente of PIM Werkt.