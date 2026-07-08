Tijdelijke bouwweg en snelfietspad krijgen groen licht in Dorst

In Dorst is een vergunning verleend voor een tijdelijke bouwweg en een permanent snelfietspad langs de N282. Het besluit ligt vanaf donderdag 9 juli 2026 ter inzage.

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Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout heeft een definitief besluit genomen over een omgevingsvergunning in Dorst. Deze vergunning maakt de aanleg van een tijdelijke bouwweg mogelijk, bedoeld voor de woningbouwontwikkeling in Dorst Oost. Daarnaast wordt een permanent snelfietspad langs de N282 gerealiseerd.

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 9 juli 2026 digitaal in te zien via het officiële publicatieblad of op het stadhuis in Oosterhout. Het besluit treedt in werking op dezelfde dag. Het snelfietspad en de bouwweg zorgen voor een betere bereikbaarheid en ondersteuning van de bouwplannen in het gebied.