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Kabel- en leidingwerkzaamheden aan Antwerpsestraatweg in Hoogerheide
Vandaag om 09:16
De gemeente Woensdrecht heeft toestemming gegeven voor kabel- en leidingwerkzaamheden bij Antwerpsestraatweg 146 in Hoogerheide. De vergunning is op 29 juni 2026 verzonden.
Het gaat om werkzaamheden aan kabels en leidingen bij het adres Antwerpsestraatweg 146, 4631 RC in Hoogerheide. De gemeente heeft hiervoor een vergunning verleend en deze op 29 juni 2026 verzonden.
De werkzaamheden vallen onder het telecomdomein en hebben betrekking op infrastructuur aan de Antwerpsestraatweg. Details over bezwaarprocedures zijn te vinden via de website van de gemeente Woensdrecht.
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