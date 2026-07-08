Vergunning voor kabel- en leidingwerk in Ossendrecht

Er is een vergunning verleend voor kabel- en leidingwerk aan de Abdijlaan 43a in Ossendrecht. De gemeente Woensdrecht heeft dit bekendgemaakt op 29 juni 2026.

Gevonden voor jou

De werkzaamheden betreffen het aanleggen of aanpassen van telecomkabels en leidingen op het adres Abdijlaan 43a, postcode 4641 RR in Ossendrecht. Deze vergunning is goedgekeurd door burgemeester en wethouders.

De vergunning is verzonden op 29 juni 2026. Dit betekent dat de uitvoering van de werkzaamheden binnenkort kan starten, afhankelijk van de planning van de betrokken partijen.