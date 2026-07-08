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Gevelreclame aangevraagd voor pand in Heesch
Vandaag om 09:18
Voor een pand aan de Cereslaan 2b in Heesch is een vergunning aangevraagd om gevelreclame te plaatsen.
De aanvraag is ontvangen door de gemeente Bernheze op 26 juni 2026. Het gaat om een vergunning voor het plaatsen van reclame op de gevel van het pand aan de Cereslaan.
Belangstellenden kunnen de aanvraagstukken zes weken lang inzien op afspraak bij het gemeentehuis in Heesch. De exacte openingstijden staan op de website van de gemeente. Er zijn geen mogelijkheden om bezwaar te maken.
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