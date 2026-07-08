Bouw van zeven woningen in Heeswijk-Dinther goedgekeurd

Het college van Bernheze heeft toestemming gegeven voor de bouw van zeven woningen in Heeswijk-Dinther. Dit betreft een afwijking van het omgevingsplan voor De Loffshoeve en Het Breedstuk.

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Het besluit betreft het bouwen van een ander type woningen en een bijgebouw dat dichter bij de voorgevel staat dan normaal toegestaan. De bouwlocaties zijn De Loffshoeve 27 t/m 33 en Het Breedstuk 2 t/m 8.

De vergunning is op 25 juni 2026 verzonden. Belangstellenden kunnen de documenten digitaal bekijken via het tabblad ‘Bekijk documenten’. Ook zijn ze op afspraak in te zien in het gemeentehuis in Heesch.