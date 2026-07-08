Beslistermijn verlengd voor bouwplannen in Heeswijk-Dinther

De gemeente Bernheze heeft de beslistermijn voor de bouw van twintig woningen in Heeswijk-Dinther met zes weken verlengd.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor woningen aan De Striem, De Steeghe, De Wolfskamp en De Loffshoeve. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten meer tijd nodig te hebben om de aanvraag te beoordelen.

De stukken zijn vanaf 30 juni 2026 zes weken lang in te zien in het gemeentehuis in Heesch. Dit kan alleen op afspraak en tijdens de openingstijden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente.