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Bouwplannen in Nistelrode: aanvraag woning en bijgebouw
Vandaag om 09:18
Er is een aanvraag ingediend voor een woning met bijgebouw aan Klein Kantje in Nistelrode.
Op 25 juni 2026 heeft de gemeente Bernheze een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw op de locatie Klein Kantje naast nummer 6 in Nistelrode.
De stukken zijn zes weken lang in te zien op afspraak in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden staan op de website van de gemeente.
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