Navigatie overslaan
Ontdek

Bouwplannen in Nistelrode: aanvraag woning en bijgebouw

Vandaag om 09:18

Er is een aanvraag ingediend voor een woning met bijgebouw aan Klein Kantje in Nistelrode.

Gevonden voor jou

Op 25 juni 2026 heeft de gemeente Bernheze een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw op de locatie Klein Kantje naast nummer 6 in Nistelrode.

De stukken zijn zes weken lang in te zien op afspraak in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden staan op de website van de gemeente.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Bernheze

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.