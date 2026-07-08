Bouwplannen in Nistelrode: aanvraag woning en bijgebouw

Er is een aanvraag ingediend voor een woning met bijgebouw aan Klein Kantje in Nistelrode.

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Op 25 juni 2026 heeft de gemeente Bernheze een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw op de locatie Klein Kantje naast nummer 6 in Nistelrode.

De stukken zijn zes weken lang in te zien op afspraak in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden staan op de website van de gemeente.