Evenementenvergunning aangevraagd voor Droevendaal in Heeswijk-Dinther

De gemeente Bernheze heeft een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning op Droevendaal in Heeswijk-Dinther. Het gaat om evenementen die gepland staan op 21, 22 en 24 augustus.

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Op 29 juni heeft het college van burgemeester en wethouders van Bernheze een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. De locatie betreft Droevendaal 2 in Heeswijk-Dinther. De aanvraag is ingediend voor drie dagen: 21, 22 en 24 augustus 2026.

Belangstellenden kunnen de vergunningsaanvraag zes weken lang inzien op het gemeentehuis in Heesch. Dit is mogelijk op afspraak tijdens de openingstijden. De actuele openingstijden zijn te vinden op de website van de gemeente.