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Woning in Heesch wordt verbouwd
Vandaag om 09:18
Op de Vincent van Goghstraat in Heesch is een vergunning aangevraagd voor het verbouwen van een woning.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 23 juni 2026 ontvangen door de gemeente Bernheze. Het gaat om een woning op Vincent van Goghstraat 5, 5384LC Heesch.
Belangstellenden kunnen de stukken inzien bij het gemeentehuis in Heesch. Dit kan alleen op afspraak en tijdens openingstijden. De actuele tijden staan op de website van de gemeente.
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