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Omgevingsvergunning aangevraagd voor bijgebouw in Heeswijk-Dinther

Vandaag om 09:18

Er is een vergunning aangevraagd voor een bijgebouw op Rukven 6 in Heeswijk-Dinther. Het college van Bernheze ontving de aanvraag op 26 juni.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het bouwen van een aangebouwd bijgebouw. Dit moet plaatsvinden op het adres Rukven 6, 5473VS in Heeswijk-Dinther. De gemeente Bernheze behandelt de aanvraag.

Belangstellenden kunnen de stukken vanaf nu zes weken lang inzien op afspraak in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden staan op de website van de gemeente. Er zijn geen mogelijkheden om bezwaar of beroep aan te tekenen.

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