Beslistermijn verlengd voor verbouwing bijgebouw in Rosmalen

De gemeente heeft de beslistermijn voor een vergunningsaanvraag op Kruisstraat 1T in Rosmalen verlengd. Het gaat om de verbouwing van een bijgebouw tot bed and breakfast. De nieuwe uiterste beslisdatum is vastgesteld op 10 augustus 2026.

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De aanvraag betreft bouwactiviteiten die zowel het omgevingsplan als technische aspecten omvatten. Door het uitstel wordt de besluitvorming met zes weken verlengd.

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