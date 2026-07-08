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Beslistermijn verlengd voor verbouwing bijgebouw in Rosmalen
Vandaag om 09:23
De gemeente heeft de beslistermijn voor een vergunningsaanvraag op Kruisstraat 1T in Rosmalen verlengd. Het gaat om de verbouwing van een bijgebouw tot bed and breakfast. De nieuwe uiterste beslisdatum is vastgesteld op 10 augustus 2026.
De aanvraag betreft bouwactiviteiten die zowel het omgevingsplan als technische aspecten omvatten. Door het uitstel wordt de besluitvorming met zes weken verlengd.
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