Gemeente Loon op Zand geeft Enexis plek voor nieuw netstation

De gemeente Loon op Zand wil een zakelijk recht vestigen op een perceel aan de Europalaan in Kaatsheuvel. Het recht is bedoeld voor Enexis Netbeheer, die hier een nieuw netstation gaat bouwen.

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Het perceel, eigendom van de gemeente Loon op Zand, betreft een deel van sectie M nummer 3391 en is ongeveer 31 vierkante meter groot. De keuze voor Enexis Netbeheer is gebaseerd op hun rol als regionale netbeheerder en de noodzaak om het netwerk uit te breiden en te versterken. Het nieuwe netstation wordt gerealiseerd met oog op het bestaande netwerk en de afstand tussen stations.

De publicatie van deze kennisgeving is verplicht volgens een uitspraak van de Hoge Raad in 2021, het zogenoemde Didam-arrest. Iedereen die denkt een serieuze gegadigde te zijn voor het perceel kan zich binnen twintig dagen na publicatie melden bij de gemeente. Bezwaar maken tegen het voornemen is niet mogelijk, maar een kort geding kan worden aangespannen.