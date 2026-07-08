Vergunningsaanvraag voor verbouwing aan Arnoutlaan in Hoeven

Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor het doorbreken van een dragende wand aan de Arnoutlaan 10 in Hoeven. De aanvraag is op 26 juni ontvangen door de gemeente Halderberge.

Gevonden voor jou

Het gaat om een verbouwing waarbij een dragende wand tussen de keuken en woonkamer wordt doorbroken. Deze werkzaamheden vereisen toestemming van de gemeente, omdat het invloed heeft op de constructie van het pand.

De aanvraag heeft zaaknummer 1429859 en is uitsluitend informatief bekendgemaakt. Bezwaar maken of beroep aantekenen is pas mogelijk zodra de gemeente een besluit heeft genomen. Voor inzage van de aanvraag kan contact worden opgenomen met de gemeente Halderberge via e-mail.