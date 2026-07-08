Beslistermijn verlengd voor batterijsysteem bij Zonnepark Oudenbosch

De gemeente Halderberge heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning bij Zonnepark Oudenbosch verlengd. Het gaat om een aanvraag voor het plaatsen van een batterijsysteem aan de Galgestraat 2 in Oudenbosch.

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Burgemeester en wethouders van Halderberge hebben besloten de termijn voor de aanvraag met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft een batterijsysteem, dat deel uitmaakt van Zonnepark Oudenbosch.

De verlenging valt onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het zaaknummer van de aanvraag is 1420334.