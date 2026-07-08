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Beslistermijn verlengd voor carport in Oudenbosch
Vandaag om 09:26
De gemeente Halderberge heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag aan de Vaartweg in Oudenbosch verlengd met maximaal zes weken.
Het gaat om een aanvraag voor het plaatsen van een carport naast de woning op Vaartweg 48 in Oudenbosch. Burgemeester en wethouders hebben de verlenging besloten op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Door de verlenging hebben de betrokken partijen meer tijd om tot een besluit te komen. De nieuwe termijn kan maximaal zes weken duren.
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