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Beslistermijn verlengd voor fietsenschuur in Oud Gastel
Vandaag om 09:26
De gemeente Halderberge heeft de beslistermijn voor een fietsenschuur in Oud Gastel verlengd. Het gaat om een aanvraag voor Angel 28, die nu maximaal zes weken later wordt behandeld.
De aanvraag betreft het aanbouwen van een houten fietsenschuur op Angel 28 in Oud Gastel. Burgemeester en wethouders hebben besloten om de termijn, zoals toegestaan binnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, te verlengen.
De verlenging is maximaal zes weken. Het zaaknummer van de aanvraag is 1420187.
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