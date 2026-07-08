Omgevingsvergunning Stationsstraat Oudenbosch ingetrokken

De gemeente Halderberge heeft de vergunning voor geluidsisolatie bij het station aan de Stationsstraat 9 in Oudenbosch ingetrokken. Het besluit is op 30 juni genomen.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning betrof maatregelen om geluidsoverlast te verminderen bij het monumentale station. Het project maakte deel uit van het ProRail MJPG-programma in Roosendaal en Halderberge.

Het besluit om de vergunning in te trekken is genomen door burgemeester en wethouders van Halderberge. Het adres in Oudenbosch stond op de vergunning met zaaknummer 1345930.