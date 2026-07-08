Uitbreiding bedrijfshal aangevraagd in Oud Gastel

Er is een vergunning aangevraagd voor uitbreiding van een bedrijfshal in Oud Gastel.

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Burgemeester en wethouders van Halderberge hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een uitbreiding van een bedrijfshal aan de Standerdmolen 1 in Oud Gastel. De aanvraag is ingediend op 25 juni 2026 en heeft zaaknummer 1429652.

Het is nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dat kan pas wanneer er een beslissing is genomen over de aanvraag. Geïnteresseerden kunnen de aanvraag opvragen bij de gemeente Halderberge.