Nieuw clubhuis WSV gepland in Geertruidenberg

Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw clubhuis van Watersportvereniging WSV aan de Statenlaan in Geertruidenberg. Het gaat om een gebouw met bijbehorende voorzieningen.

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De aanvraag is op 30 juni 2026 ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000587. Het betreft zowel een technische bouwactiviteit als een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.

De gemeente behandelt de aanvraag en besluit doorgaans binnen acht weken. De termijn kan één keer met zes weken worden verlengd of tijdelijk worden opgeschort als aanvullende informatie nodig is. Het nieuwe clubhuis komt op locatie Statenlaan 15, 4931 KB Geertruidenberg.