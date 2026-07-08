Mobiele kraan geplaatst voor aanbouw Raamsdonksveer

Op 9 september wordt tijdelijk een mobiele kraan geplaatst op de Ambachtsherenlaan in Raamsdonksveer. Dit is nodig voor een aanbouw bij de huisnummers 5, 7 en 9.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het plaatsen van de kraan is op 29 juni binnengekomen bij de gemeente Geertruidenberg. Het gaat om het tijdelijk opslaan van roerende zaken op de locatie.

De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken, met een mogelijke verlenging van zes weken. Extra tijd kan nodig zijn als aanvullende gegevens worden opgevraagd.