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Aanpassing verpakkingsinstallatie aangevraagd in Geertruidenberg

Vandaag om 09:27

Er is een aanvraag gedaan voor een verbouwing en aanpassing aan de verpakkingsinstallatie aan de Centraleweg 52 in Geertruidenberg. De gemeente heeft deze op 1 juli ontvangen.

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De verbouwing betreft een technische bouwactiviteit en werkzaamheden binnen de minerale productenindustrie. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000591.

De gemeente zal de aanvraag beoordelen en binnen acht weken een besluit nemen. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als er extra informatie nodig is van de aanvrager.

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